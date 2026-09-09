Gobierno otorga licencia ambiental para la nueva línea de interconexión eléctrica con Perú

El Gobierno informó que otorga licencia ambiental para la nueva línea de interconexión eléctrica con Perú este miércoles 9 de septiembre de 2026.

El Gobierno de Daniel Noboa dio un paso clave para fortalecer el sistema eléctrico del país tras otorgar la licencia ambiental para el proyecto de interconexión en 500 kV Ecuador–Perú.

La medida busca reducir la vulnerabilidad nacional frente a futuros escenarios de déficit energético.

La autorización fue concedida por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP).

Con este insumo, el proyecto podrá avanzar hacia las fases de construcción, operación y mantenimiento.

La infraestructura contempla 284,85 kilómetros de líneas de transmisión que atravesarán las provincias de Guayas, El Oro y Azuay.

El trazado conectará la Subestación Chorrillos, en Guayaquil, con Pasaje, para luego extenderse hasta la frontera con Perú.

Infraestructura y financiamiento

Entre los componentes principales del proyecto consta la construcción de la nueva Subestación Pasaje (500/230 kV), la cual dispondrá de una capacidad de transformación de 600 MVA.

Además, se instalarán dos tramos de doble circuito para garantizar el flujo de alta potencia.

La obra contempla una inversión total de USD 277,7 millones . El presupuesto cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), junto a recursos estatales.

Según la planificación del sector eléctrico, se proyecta que esta nueva red de transmisión internacional entre en operación en 2029.

El objetivo del proyecto es permitir intercambios de energía de mayor escala entre ambos países.