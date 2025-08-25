Ecuador tendrá una feria virtual de empleo que ofrece más de 5 000 plazas; ¿cómo postular?

La feria virtual de empleo en Ecuador se desarrollará del 25 al 31 de agosto del 2025.

El índice de desempleo en Ecuador se ubicó en 4,1% en mayo del 2025, según las últimas cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC). Ante esa realidad, constantemente se realizan ferias de empleo para ofrecer a los interesados puestos estables en empresas nacionales e internacionales.

Este lunes 25 de agosto del 2025 arranca la feria virtual de empleo “Expo Multitrabajos Online” y tendrá una duración de cinco días. Personas de todo el país podrán postular a las más de 5 000 plazas de empleo que se ofrecen.

Según sus organizadores, es el "evento laboral más grande del país y Latinoamérica”, en el que participan más de 80 empresas nacionales e internacionales que buscan talento ecuatoriano en distintas áreas.

Según la empresa, los interesados podrán postular de forma gratuita. La feria oferta cargos que requieren desde perfiles tecnológicos hasta administrativos, con un enfoque especial en el sector comercial y de ventas.

“Gracias a su formato digital, elimina las barreras geográficas y de tiempo, permitiendo que más personas puedan acceder a oportunidades reales de trabajo en empresas líderes del mercado”, dice Jeff Alejandro Morales, Gerente de Marketing de Multitrabajos.com en Jobint.

¿Cómo aplicar a la Feria de Empleos?

La participación es gratuita y para ingresar únicamente debe contar con un perfil en el portal www.multitrabajos.com.

Allí debe elaborar o cargar su currículum y compartirlo con las empresas que participan en la feria, hasta el domingo 31 de agosto. Además, debe estar de atento a los mensajes en su perfil, ya que los especialistas en Recursos Humanos revisarán los perfiles y harán un llamado a quienes continuarán con el proceso de selección de personal.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, en el año 2024 la feria generó más de un millón de visitas a la plataforma y cerca de 900 000 postulaciones.