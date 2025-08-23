Ecuatorianos podrán acceder a becas para estudiar y trabajar en Alemania y Estados Unidos

Estudiantes ecuatorianos podrán viajar a Alemania y Estados Unidos para participar en programas académicos.

Ecuatorianos podrán acceder a becas de estudios en Alemania y Estados Unidos, con la posibilidad de trabajar en el área de formaicón. Los interesados deberán participar en la quinta edición del Women Economic Forum (WEF) del 11 al 13 de septiembre de 2025.

Para participar se debe completar el registro en la página web oficial. El formulario digital solicitará los datos personales para el registro.

El evento tendrá la participación de líderes de más de 14 países y ofrecerá charlas magistrales, talleres, mentorías y networking de alto nivel.

En el WEF se entregarán 28 becas:

20 en innovación en Estados Unidos.

en Estados Unidos. Ocho en tecnología en Alemania.

En el caso de los programas de estudio en Alemania, las clases son presenciales por lo que la beca incluye pasajes aéreos, gestión de visa y la inclusión en una bolsa de empleo. Los estudios técnicos tienen una duración de tres años.

También está disponible la beca del Global Innovation Institute Management, de Estados Unidos, que es completamente en línea.

Requisitos

El principal requisito es asistir al WEF y registrarse en el formulario web.

Los requisitos para los estudios en Estados Unidos son:

Experiencia laboral

laboral Llenar el formulario

Para las becas en Alemania se requiere:

Dominio del idioma validado a través de un test en la Casa Humboldt.

validado a través de un test en la Casa Humboldt. Evaluación del comité de valoración que determinará la elegibilidad.

El sorteo se llevará a cabo al finalizar el evento y los ganadores serán anunciados los primeros días de octubre.