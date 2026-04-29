Habrá horario especial para revisión vehicular en Guayaquil durante el feriado

Proceso de revisión técnica vehicular en el Centro de la ATM en el norte de Guayaquil.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil cerrará la revisión técnica vehicular de abril con un horario especial.

Al coincidir el fin de mes con el inicio del feriado por el Día del Trabajador, la entidad municipal habilitará la atención para los usuarios este jueves 30 de abril, de 07H00 a 17H00.

Este horario especial regirá en los centros de revisión técnica vehicular de la avenida Benjamín Rosales (norte), avenida 25 de Julio (sur) y kilómetro 10,5 de la vía a Daule.

Durante el mes de abril se han atendido a conductores cuyas placas de vehículos termiman en dígito 3.

La ATM informó que durante los tres primeros días de mayo no habrá atención. Esta se reanudará el 4 de mayo de la siguiente forma:

Avenida Benjamín Rosales (norte): De 07H00 a 19H00.

(norte): De 07H00 a 19H00. Sur y vía a Daule: De 07H00 a 17H00.

En el mes de mayo se brindará el servicio para placas terminadas en 4.