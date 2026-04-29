¿Habrá toque de queda en el feriado de mayo? Así funcionará la medida en Ecuador

El toque de queda se aplciará del 3 al 18 de mayo en nueve provincias de Ecuador.

Ecuador tendrá un nuevo toque de queda nocturno del 3 al 18 de mayo de 2026. La medida se aplicará en nueve provincias y cuatro cantones.

Durante el feriado del Día del Trabajador, que será a nivel nacional del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo no habrá toque de queda.

Sin embargo, la medida arranca a las 23:00 del domingo, por lo que podría haber complicaciones en el retorno de quienes salgan de sus hogares.

La restricción se aplicará de 23:00 a 05:00 en las provincias:

Guayas

Manabí

Santa Elena

Los Ríos

El Oro

Pichincha

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsáchilas

Sucumbíos

Y los cantones:

La Maná (Cotopaxi)

Las Naves (Bolívar)

Echeandía (Bolívar)

La Troncal (Cañar)

Excepciones durante el toque de queda

La circulación normal no se permitirá en las zonas designadas para la restricción.

El Decreto 370, que oficializó la medida de toque de queda, incluye solo dos excepciones:

Servicios de salud de la red nacional de salud pública integral y la red privada complementaria

de la red nacional de salud pública integral y la red privada complementaria Fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.

Además, las personas que se trasladen desde o hacia el aeropuerto también podrán circular portando su cédula o pasaporte y el boleto de avión.

Lo mismo aplica para los familiares o amigos del viajero que lo trasladen al aeropuerto.