Horarios del Metro, Trolebús y Ecovía en Quito para el feriado del 1 de mayo

El transporte municipal en Quito tendrá horarios diferentes durante el feriado.

El transporte municipal en Quito funcionará con horarios diferentes durante el feriado por el Día del Trabajador, entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo de 2026.

El servicio de Metro, Ecovía, Trolebús y alimentadores estará disponible durante todos los días de asueto.

Estos son los horarios de cada sistema de transporte municipal:

Horarios del Metro de Quito

Jueves 30 de abril: 07:00 a 22:00

Viernes 01 de mayo: 07:00 a 22:00

Sábado 02 de mayo: 07:00 a 23:00

Trolebús y Ecovía: Operación durante el feriado de mayo

Jueves 30 de abril y sábado 2 de mayo Trolebús y Ecovía de 06:00 a 21:00

Alimentadores de 06:00 a 21:30 Viernes 1 y domingo 3 de mayo Trolebús y Ecovía de 06:00 a 20:00

Alimentadores de 06:00 a 20:30

El jueves 30 de abril y sábado 02 de mayo operarán 142 unidades, 51 de Trolebús y 91 de Ecovía.

Mientras que el viernes 01 y domingo 03 de mayo estarán en servicio 103 unidades, 40 de Trolebús y 63 de Ecovía.

Cierres viales y desvíos por la marcha del Día del Trabajador

Además, se prevé más de una docena de cierres viales por la marcha conmemorativa que se realiza cada año. En este caso se realizarán desvíos en los trayectos.

Se implementarán giros de retorno y la suspensión temporal de paradas por la marcha de los trabajadores, entre las 08:00 y 14:00.

Sentido sur – norte

En caso de cierre del paso en los sectores El Ejido o Santo Domingo, y de existir circulación en el sector de El Sena, el Trolebús operará de la siguiente manera:

Circuito C4: se suspende temporalmente.

se suspende temporalmente. Circuito C6: opera normal (Quitumbe – El Recreo).

opera normal (Quitumbe – El Recreo). Circuito C1: hasta la parada La Recoleta, desde donde retorna al sur.

Sentido norte – sur

En caso de que la marcha se concentre o se inicie en el sector de El Ejido o Caja del Seguro, o se restrinja la circulación vehicular en la avenida Patria y 10 de Agosto, la operación de los articulados será de la siguiente manera:

Circuito C1: operará desde la Estación El Labrador hasta la parada Santa Clara.

Asimismo, la Empresa de Pasajeros agregó que la operación de Trolebús y Ecovía dependerá del desarrollo de la marcha.