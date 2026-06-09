El parque Centenario de Guayaquil permanecerá cerrado una semana

El emblemático parque Centenario, en el centro de Guayaquil, permanecerá cerrado al público durante una semana por trabajos de mantenimiento.

El emblemático e icónico parque Centenario de Guayaquil cerró sus puertas al público, de forma temporal, desde este 9 de junio de 2026.

La empresa pública municipal de Parques informó que las instalaciones permanecerán temporalmente cerradas al público.

El cierre está previsto del 9 al 16 de junio de 2026.

Durante ese periodo, el Cabildo realizará trabajos de mantenimiento en sus áreas verdes, que comprende:

Poda de árboles de gran y mediano tamaño.

Retiro de ramas secas o en mal estado.

Preparación del terreno para incorporar nuevas especies vegetales y otros.

Durante ese lapso, se utilizará maquinaria y herramientas especializadas, por lo que el acceso estará totalmente restringido.

Icóno histórico y turístico

El Parque Centenario es uno de los espacios urbanos más grandes, significativos y con mayor densidad patrimonial de todo el Ecuador.

Inaugurado formalmente el 9 de octubre de 1920 bajo el mandato del presidente José Luis Tamayo, fue construido para conmemorar el primer centenario de la Independencia de Guayaquil.

Abarca aproximadamente entre cinco y ocho hectáreas de extensión en pleno corazón comercial de la urbe.

La monumental Columna de los Próceres, de 27 metros de altura, se mantuvo durante varias décadas como la estructura más alta de la ciudad.

La emblemática columna de los Próceres del parque Centenario de Guayaquil. Municipio de Guayaquil

Este hito no solo definió el paisaje urbano, sino que reorientó el crecimiento de Guayaquil hacia el oeste, hasta el estero Salado, dando origen al bulevar 9 de Octubre.

Más allá de su valor arquitectónico, la columna consolidó a Guayaquil como capital económica y cultural del Ecuador.

Sin embargo, su brillo se ha visto opacado por varios factores que -a decir de los usuarios- raya en falta de mantenimiento. toma de varios espacios y problemas de seguridad.