Kylian Mbappé y Ester Expósito, juntos en París bajo fuertes medidas de seguridad

Kylian Mbappé y Ester Expósito volvieron a captar la atención tras ser vistos juntos en París disfrutando de una jornada de compras por algunas de las zonas comerciales más exclusivas de la ciudad.

La aparición pública de la pareja se produjo poco después de la finalización del Mundial de 2026.

Durante el recorrido, ambos visitaron reconocidas tiendas de lujo ubicadas en las cercanías de la plaza Vendome y la avenida Montaigne.

Relación sentimental a la vista

De acuerdo con medios europeos, también ingresaron a una prestigiosa joyería, además de establecimientos de reconocidas firmas de moda, siempre acompañados por un amplio equipo de seguridad.

A pesar de las medidas adoptadas para preservar su privacidad, varios videos de la salida comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde cientos de seguidores comentaron la complicidad mostrada por la pareja durante el paseo por la capital francesa.

La presencia conjunta de Mbappé y Expósito refuerza las versiones sobre su relación sentimental, que en los últimos meses ha cobrado mayor notoriedad tras diversas apariciones públicas.

Si bien ninguno de los dos ha realizado declaraciones sobre su vida privada, sus recientes salidas han incrementado el interés de la prensa del espectáculo.