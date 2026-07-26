Milei acusa a Brasil y México de financiar 'campaña antiargentina' sin pruebas.

El presidente argentino Javier Milei, en plena tensión diplomática este fin de semana entre su país y Brasil, acusó al gobierno brasileño, pero también a México y al Partido Demócrata estadounidense, de financiar una "campaña antiargentina".

Lo hizo tomando como referencia las críticas dirigidas contra el país y su selección, al margen del Mundial de fútbol.

Milei lanza acusaciones sin pruebas

"Quién puso más plata en esta campaña antiargentina... el gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", afirmó Milei en una entrevista con la radio local Mitre sin aportar pruebas.

"Y después me vienen a hablar de injerencia", dijo.

Además, agregó, que dicha campaña fue "financiada... por México, por el partido Demócrata en EEUU, bueno, ¿quienes son? ... son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen".