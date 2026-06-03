Catedral de Guayaquil realizará procesión de Corpus Crhisti en el centro de la ciudad

La procesión de Corpus Christi recorrerá varias calles del centro de Guayaquil este 4 de junio de 2026.

Una muestra de devoción y fe se vive cada año con la procesión de Corpus Christi, una celebración que reúne a decenas de fieles católicos en un acto de reflexión y espiritualidad.

La festividad, considerada una de las más importantes dentro de la Iglesia Católica, conmemora la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, convirtiéndose en un momento especial de oración y encuentro con la fe.

Esta tradición religiosa recorrerá, como en ediciones anteriores, las calles del centro de Guayaquil. La procesión se realizará este jueves 4 de junio de 2026 a las 17H00 y durará aproximadamente una hora.

La caminata partirá de la Catedral, avanzará por la calle Chimborazo hasta la avenida 9 de Octubre, continuará por la calle Pichincha, luego por Aguirre y posteriormente por Escobedo, donde retornará a la iglesia.

Durante su recorrido, no habrá cierres viales; sin embargo, agentes municipales de tránsito se desplegarán para permitir el paso de los feligreses.

El monseñor Luis Cabrera, cardenal de Ecuador, presidirá una misa de agradecimiento, en la que se prevé la participación de más de 500 fieles.