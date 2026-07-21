Matrículas, traslados, inicio de clases: las fechas clave del nuevo año escolar en la Sierra

El cronograma para el año lectivo 2026 - 2027 arranca este martes 21 de julio de 2026.

El proceso para el nuevo año lectivo 2026-2027 en el régimen Sierra-Amazonía comienza este martes 21 de julio de 2026.

Desde este día, el Ministerio de Educación habilitó el período para solicitar el traslado de hermanos entre instituciones educativas fiscales. Este es el primer paso del cronograma del nuevo año lectivo, que se debe cumplir hasta el 26 de julio.

A través de este trámite se busca que los hermanos puedan estudiar en la misma institución educativa o en un establecimiento cercano al domicilio familiar, siempre que exista disponibilidad de cupos.

El proceso se realiza de manera gratuita a través de la plataforma oficial Juntos por la Educación, donde los representantes legales pueden gestionar la solicitud.

¿Cómo solicitar un traslado?

El Ministerio de Educación indica que los representantes deben ingresar a la plataforma Juntos por la Educación y seguir el proceso correspondiente al régimen Sierra-Amazonía.

Durante el registro, los usuarios podrán seleccionar la institución educativa de su preferencia.

La asignación del cupo dependerá de la disponibilidad en la institución solicitada y de la cercanía del domicilio registrado por la familia.

Cronograma escolar 2026 - 2027

De acuerdo con el cronograma oficial del Ministerio de Educación para el régimen Sierra-Amazonía, los procesos se desarrollarán en las siguientes fechas:

Del 21 al 26 de julio: traslado de hermanos.

traslado de hermanos. Del 28 de julio al 2 de agosto: matrícula de hermanos.

matrícula de hermanos. Del 4 al 10 de agosto: traslados ordinarios.

traslados ordinarios. Del 12 al 18 de agosto: matrículas ordinarias.

matrículas ordinarias. Del 20 al 22 de agosto: matrículas extraordinarias.

Una vez que concluyan las etapas de traslados y matrículas, el año lectivo 2026-2027 arrancará de forma escalonada a partir del 1 de septiembre de 2026 para los estudiantes del régimen Sierra - Amazonía.

Este cronograma oficial se establece para las instituciones educativas fiscales. Mientras que, para las fiscomisionales, particulares y municipales es una guía base. Los establecimientos pueden organizar sus propios cronogramas, siempre que se cumpla con los 200 días laborables establecidos en la Ley.