Shakira envía mensaje a España, la campeona del mundo

La artista colombiana Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

La artista colombiana Shakira se sumó a los festejos de la selección de España, campeona del mundo, con un mensaje de felicitación por su victoria ante Argentina en la final del Mundial 2026.

Durante uno de los eventos del lunes 20 de julio, se proyectó un video de la autora de 'Dai Dai'. La presentaron como: "la artista más internacional de todo el planeta".

"Quiero felicitar a la Roja y a España por este triunfo tan merecido, ha sido un equipo que realmente le ha demostrado al mundo lo que es trabajar en cooperación, lo que es tener una sola mente y un solo corazón", dijo la barranquillera.

"Ya me dicen que soy el talismán de España, pero la verdad es que España me da suerte a mí, y eso muestra que tenemos un vínculo inquebrantable", añadió.

La Roja fue recibida en Madrid la mañana del lunes. Miles de hinchas salieron a las calles para ser parte de los festejos a los compeones del mundo, título que lo consiguieron tras ganar 1-0 a Argentina en la prórroga.