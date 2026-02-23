Arranca jornada de vacunación contra el sarampión en Ecuador por alerta de la OPS en la región

En nueve ciudades del país arrancó la jornada de vacunación contra el sarampión impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que busca inmunizar a la niñez en todo el Ecuador frente a brotes de la enfermedad en países de la región.

La alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el incremento exponencial de casos en las Américas y la pérdida del estatus de eliminación en la región, Ecuador responde con una estrategia contundente.

El objetivo del Gobierno es proteger el territorio nacional de un posible contagio masivo y asegurar que cada niño cuente con su escudo inmunológico.

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, destacó en Quito que la salud es la base de todo desarrollo. Cuando se trata de nuestros hijos, no hay espacio para la duda. La salud no comienza en el hospital, comienza en la prevención".

La Vicepresidenta aseguró que el MSP ha invertido 2.6 millones de dólares en 460 mil vacunas seguras y gratuitas.

El Gobierno usa en su campaña al recordado Máximo, el personaje emblemático de la inmunización en Ecuador, por apoyo de Unicef, quien con un mensaje cargado de energía y optimismo hizo un llamado a la acción. “¡Cada vacuna es un superpoder que le entregamos a nuestros niños para que descubran el mundo sin miedos! No vamos a permitir que el sarampión le meta un gol a nuestra salud con el Mundial 2026 tan cerca; ¡vamos a propinarle una goleada nacional!".

Los lineamientos clave de la campaña son:

​Revisión de carnet de vacunas:

Se solicita a la ciudadanía verificar que los menores cuenten con las dos dosis de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis). Es obligatorio que los niños, especialmente menores de 6 años, completen sus dos dosis de la vacuna SRP.

Aplicación de la dosis cero:

Debido al flujo migratorio y la proximidad del Mundial de Fútbol 2026 en países con brotes activos (EE.UU., México y Canadá), se administrará una dosis inicial de SR a lactantes de 6 a 11 meses, priorizando provincias fronterizas y de alto flujo como Carchi, El Oro, Guayas y Galápagos.

Ecuador se ha mantenido libre de sarampión autóctono desde 1997, un logro que hoy se ve amenazado por el contexto regional. «El riesgo en la región ha crecido 30 veces. La prevención no es opcional, es urgente», enfatizó María José Pinto.