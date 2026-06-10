Congresista ordena suspensión provisional de Gustavo Petro como presidente de Colombia

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, dispuso este miércoles 10 de junio de 2026 la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, una medida que regiría hasta el próximo 21 de junio, fecha en la que se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La medida establece que el mandatario deberá apartarse temporalmente de sus funciones hasta el 21 de junio, fecha en la que se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Arizabaleta, quien forma parte del Pacto Histórico, la misma organización política de Petro, argumentó que la suspensión preventiva busca evitar una posible interferencia en el desarrollo de una investigación en curso.

Según la resolución, este tipo de medidas pueden adoptarse cuando existen elementos que permitan considerar que la permanencia de una persona en un cargo público podría afectar el trámite de las actuaciones investigativas.

Gustavo Petro no se ha pronunciado

La decisión se conoció mientras Gustavo Petro cumple una agenda oficial en Estados Unidos, donde participa en actividades relacionadas con el Consejo de Seguridad de la ONU, organismo que actualmente es presidido por Colombia.

Hasta la tarde de este miércoles, el mandatario no había emitido declaraciones sobre la resolución.

Gobierno de Colombia rechaza la suspensión

La respuesta del Ejecutivo llegó a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que la Comisión de Investigación y Acusación carece de competencia para suspender al jefe de Estado.

El funcionario explicó que ese organismo tiene funciones de instrucción dentro de los procesos y que una eventual suspensión presidencial requeriría otros procedimientos constitucionales, incluyendo la intervención de la Cámara de Representantes y del Senado.

Las declaraciones del ministro abren un nuevo debate sobre el alcance de las facultades de la Comisión y la legalidad de la medida adoptada.

Decisión se produce antes de la segunda vuelta presidencial

La resolución se conoce en la recta final de la campaña electoral en Colombia, a pocos días del balotaje que definirá al próximo presidente del país.

La segunda vuelta está prevista para el 21 de junio de 2026 y enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en una elección que mantiene alta expectativa política en el país vecino.