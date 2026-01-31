Medidas preventivas en Ecuador por alerta de casos de sarampión en Perú

Alerta epidemiológica por casos de sarampión en Perú

Ecuador no ha reportado casos de sarampión, según información del Ministerio de Salud Pública (MSP) emitida este sábado 31 de enero del 2026.

Sin embrago, señala que ante la la alerta epidemiológica por alto riesgo de sarampión en Perú, se activaron de inmediato los protocolos de vigilancia y prevención en todo el territorio nacional.

El MSP señaló que la vacunación es la única protección efectiva, y se aplicarán las dosis contra sarampión de la siguiente manera:

Bebés (6 a 11 meses) – «Dosis Cero»: Aplicación excepcional en provincias con alta migración: Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Loja, Zamora Chinchipe, El Oro y Galápagos . No reemplaza el esquema regular.

Aplicación excepcional en provincias con alta migración: . No reemplaza el esquema regular. Viajeros Internacionales: Vacunación 15 días antes de viajar a países con transmisión (Perú, Argentina, EE. UU., México, Canadá o Costa Rica).

Vacunación 15 días antes de viajar a países con transmisión (Perú, Argentina, EE. UU., México, Canadá o Costa Rica). Contactos de casos: Vacunación para contactos directos e indirectos de casos sospechosos o confirmados.

Vacunación para contactos directos e indirectos de casos sospechosos o confirmados. Niños de 1 a 6 años: Verificación de antecedentes para completar el esquema de vacunación.

Verificación de antecedentes para completar el esquema de vacunación. Población de 7 a 26 años: Dosis única de SR si no tienen antecedente vacunal.

Dosis única de SR si no tienen antecedente vacunal. Adultos (27 años en adelante): Dos dosis de SR (con intervalo de 6 meses) si no tienen antecedente vacunal.

Además, entre las medidas adoptadas destacan: vigilancia activa para búsqueda de casos; vacunación estratégica en zonas vulnerables y puntos de alta afluencia (escuelas, terminales y aeropuertos).

También, aislamiento preventivo y uso de equipos de protección ante cualquier sospecha clínica.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede derivar en complicaciones graves como ceguera, neumonía o encefalitis.