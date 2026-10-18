Ecuador tendrá más adultos mayores que niños: así cambiará la población hasta 2050

Ecuador tendrá 21,1 millones de habitantes en 2050, pero su población será distinta a la actual: habrá menos niños y jóvenes y se triplicará el número de adultos mayores.

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el país llegará a 21,1 millones de habitantes en 2050.

Sin embargo, el crecimiento poblacional estará acompañado de un aumento de adultos mayores y una reducción de niños y adolescentes.

Uno de los cambios más importantes será el envejecimiento de la población.

Para 2050, se estima que habrá 125 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años, frente a las 38,8 personas mayores por cada 100 menores registradas actualmente, según las cifras presentadas por el INEC.

Esto significa que los adultos mayores tendrán un peso mucho mayor dentro de la sociedad ecuatoriana.

La edad promedio también aumentará. De acuerdo con las proyecciones, pasará de los 26 años registrados en 2001 a 40,8 años en 2050.

Además, la esperanza de vida seguirá creciendo: para ese año, las mujeres ecuatorianas alcanzarían los 85,5 años y los hombres, los 79,6 años.

Menos niños y jóvenes en las próximas décadas

La disminución de los nacimientos es otro de los factores que explican este cambio.

En el año 2000 se registraron 322 826 nacimientos en Ecuador y en 2010 fueron 334.364.

Para 2025, el INEC estimó una reducción a 260.448 nacimientos y proyecta que la cifra llegue a 230 036 en 2050.

El descenso también se reflejará en los grupos de menor edad. La población de niños menores de dos años comenzó a disminuir desde 2010 y, según la proyección, no superará los 464 000 en 2050.

La población en edad escolar básica, de cinco a 14 años, empezó a reducirse desde 2020; mientras que el grupo de jóvenes de 18 a 29 años comenzaría a decrecer a partir de 2030.

El INEC atribuye estos cambios a distintos factores demográficos y sociales, entre ellos la reducción de la fecundidad, la migración y las defunciones registradas durante la pandemia de COVID-19.

El acceso a la educación, la participación laboral de las mujeres y el uso de métodos anticonceptivos también influyen en las decisiones sobre la maternidad y el número de hijos.

Salud, educación y protección social, entre los desafíos

El envejecimiento de la población plantea retos para la planificación de servicios públicos.

Ecuador tendrá que responder a una mayor demanda de atención sanitaria y cuidados para adultos mayores, mientras adapta la planificación educativa a la reducción de niños y adolescentes.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también advierte sobre la importancia de promover un envejecimiento saludable y servicios de salud centrados en las necesidades de las personas mayores.