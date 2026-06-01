Ecuador registra 86 045 nuevos nacimientos de enero a mayo 2026
Guayas, Pichincha y Manabí encabezan la lista de provincias con mayor número de registros durante este período.
Guayas y Pichincha lideran las inscripciones de nacimientos en 2026
Registro Civil
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Actualizado:
01 jun 2026 - 10:33
Más de 86 000 nacimientos fueron inscritos en Ecuador en los primeros cinco meses de 2026
El Registro Civil del Ecuador informó que entre enero y mayo de 2026 se realizaron 86 045 inscripciones de nacimientos en todo el país.
Guayas, Pichincha y Manabí encabezan la lista de provincias con mayor número de registros durante este período.
Las cifras reflejan la continuidad de los procesos de identificación temprana de niñas y niños desde sus primeros días de vida.
Según los datos oficiales, Guayas registra 23 494 nacimientos inscritos, seguida de Pichincha con 12 236 y Manabí con 8 397.
En comparación con años anteriores, el Registro Civil reportó 224 193 inscripciones de nacimiento durante 2025 y 222 364 en 2024, manteniendo una tendencia superior a los 220 000 registros anuales a escala nacional.
Guayas, Pichincha y Manabí lideran las inscripciones de nacimiento
Las autoridades señalan que la inscripción oportuna permite a los recién nacidos acceder a servicios fundamentales relacionados con salud, educación, protección social y otros beneficios contemplados por el Estado.
La estrategia también forma parte de las acciones impulsadas dentro de la política pública “Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil”, que busca fortalecer el acceso temprano a derechos y programas dirigidos a la primera infancia.
Para facilitar este proceso, el Registro Civil mantiene atención en agencias distribuidas en todo el país, además de brigadas móviles que llegan a sectores rurales y zonas de difícil acceso.
Registro de recién nacidos en hospitales
Actualmente funcionan 28 agencias del Registro Civil en Establecimientos de Salud (ARCES), ubicadas en hospitales públicos. Estos puntos permiten que madres y padres realicen la inscripción de sus hijos pocas horas después del nacimiento y sin costo.
Las agencias instaladas en hospitales buscan reducir trámites posteriores y facilitar el acceso al registro de identidad desde el primer día de vida. El servicio está disponible en diferentes provincias del país.
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