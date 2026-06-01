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Ecuador

Ecuador registra 86 045 nuevos nacimientos de enero a mayo 2026

Guayas, Pichincha y Manabí encabezan la lista de provincias con mayor número de registros durante este período.

Guayas y Pichincha lideran las inscripciones de nacimientos en 2026

Registro Civil

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

01 jun 2026 - 10:33

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Más de 86 000 nacimientos fueron inscritos en Ecuador en los primeros cinco meses de 2026

El Registro Civil del Ecuador informó que entre enero y mayo de 2026 se realizaron 86 045 inscripciones de nacimientos en todo el país. 

Guayas, Pichincha y Manabí encabezan la lista de provincias con mayor número de registros durante este período.

Las cifras reflejan la continuidad de los procesos de identificación temprana de niñas y niños desde sus primeros días de vida. 

Según los datos oficiales, Guayas registra 23 494 nacimientos inscritos, seguida de Pichincha con 12 236 y Manabí con 8 397.

En comparación con años anteriores, el Registro Civil reportó 224 193 inscripciones de nacimiento durante 2025 y 222 364 en 2024, manteniendo una tendencia superior a los 220 000 registros anuales a escala nacional. 

Guayas, Pichincha y Manabí lideran las inscripciones de nacimiento

Inscripciones de Nacimientos 2026

👶 Inscripciones de nacimientos de enero a mayo de 2026 por provincia

Número Provincia Número de inscripciones de nacimientos
1GUAYAS23.494
2PICHINCHA12.236
3MANABI8.397
4LOS RIOS5.648
5ESMERALDAS3.631
6EL ORO3.620
7AZUAY3.353
8SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS3.170
9TUNGURAHUA2.380
10SANTA ELENA2.234
11COTOPAXI2.115
12IMBABURA2.073
13LOJA1.995
14CHIMBORAZO1.971
15MORONA SANTIAGO1.695
16ORELLANA1.509
17SUCUMBIOS1.393
18PASTAZA1.001
19NAPO914
20CAÑAR894
21BOLIVAR750
22CARCHI721
23ZAMORA CHINCHIPE716
24GALAPAGOS135
TOTAL GENERAL 86.045

Fuente: Registro Civil de Ecuador

Las autoridades señalan que la inscripción oportuna permite a los recién nacidos acceder a servicios fundamentales relacionados con salud, educación, protección social y otros beneficios contemplados por el Estado.

La estrategia también forma parte de las acciones impulsadas dentro de la política pública “Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil”, que busca fortalecer el acceso temprano a derechos y programas dirigidos a la primera infancia.

Para facilitar este proceso, el Registro Civil mantiene atención en agencias distribuidas en todo el país, además de brigadas móviles que llegan a sectores rurales y zonas de difícil acceso. 

Registro de recién nacidos en hospitales

Actualmente funcionan 28 agencias del Registro Civil en Establecimientos de Salud (ARCES), ubicadas en hospitales públicos. Estos puntos permiten que madres y padres realicen la inscripción de sus hijos pocas horas después del nacimiento y sin costo.

Las agencias instaladas en hospitales buscan reducir trámites posteriores y facilitar el acceso al registro de identidad desde el primer día de vida. El servicio está disponible en diferentes provincias del país.

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