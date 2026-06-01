Ecuador registra 86 045 nuevos nacimientos de enero a mayo 2026

Guayas y Pichincha lideran las inscripciones de nacimientos en 2026

Más de 86 000 nacimientos fueron inscritos en Ecuador en los primeros cinco meses de 2026

El Registro Civil del Ecuador informó que entre enero y mayo de 2026 se realizaron 86 045 inscripciones de nacimientos en todo el país.

Guayas, Pichincha y Manabí encabezan la lista de provincias con mayor número de registros durante este período.

Las cifras reflejan la continuidad de los procesos de identificación temprana de niñas y niños desde sus primeros días de vida.

Según los datos oficiales, Guayas registra 23 494 nacimientos inscritos, seguida de Pichincha con 12 236 y Manabí con 8 397.

En comparación con años anteriores, el Registro Civil reportó 224 193 inscripciones de nacimiento durante 2025 y 222 364 en 2024, manteniendo una tendencia superior a los 220 000 registros anuales a escala nacional.

Guayas, Pichincha y Manabí lideran las inscripciones de nacimiento

Inscripciones de Nacimientos 2026 👶 Inscripciones de nacimientos de enero a mayo de 2026 por provincia Número Provincia Número de inscripciones de nacimientos 1 GUAYAS 23.494 2 PICHINCHA 12.236 3 MANABI 8.397 4 LOS RIOS 5.648 5 ESMERALDAS 3.631 6 EL ORO 3.620 7 AZUAY 3.353 8 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 3.170 9 TUNGURAHUA 2.380 10 SANTA ELENA 2.234 11 COTOPAXI 2.115 12 IMBABURA 2.073 13 LOJA 1.995 14 CHIMBORAZO 1.971 15 MORONA SANTIAGO 1.695 16 ORELLANA 1.509 17 SUCUMBIOS 1.393 18 PASTAZA 1.001 19 NAPO 914 20 CAÑAR 894 21 BOLIVAR 750 22 CARCHI 721 23 ZAMORA CHINCHIPE 716 24 GALAPAGOS 135 TOTAL GENERAL 86.045 Fuente: Registro Civil de Ecuador

Las autoridades señalan que la inscripción oportuna permite a los recién nacidos acceder a servicios fundamentales relacionados con salud, educación, protección social y otros beneficios contemplados por el Estado.

La estrategia también forma parte de las acciones impulsadas dentro de la política pública “Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil”, que busca fortalecer el acceso temprano a derechos y programas dirigidos a la primera infancia.

Para facilitar este proceso, el Registro Civil mantiene atención en agencias distribuidas en todo el país, además de brigadas móviles que llegan a sectores rurales y zonas de difícil acceso.

Registro de recién nacidos en hospitales

Actualmente funcionan 28 agencias del Registro Civil en Establecimientos de Salud (ARCES), ubicadas en hospitales públicos. Estos puntos permiten que madres y padres realicen la inscripción de sus hijos pocas horas después del nacimiento y sin costo.

Las agencias instaladas en hospitales buscan reducir trámites posteriores y facilitar el acceso al registro de identidad desde el primer día de vida. El servicio está disponible en diferentes provincias del país.