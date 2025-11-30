El ecuatoriano Carlos Lindao, de 123 años, podría ser el hombre más longevo del mundo

Carlos Alberto Lindao sería la persona más longeva de Ecuador y del mundo

Carlos Lindao, 'Don Carlos' como lo conocen, sorprendió a Ecuador y el mundo al confirmar que tiene 123 años de edad. Esto lo convierte en un candidato para llevarse el Récord Guinness de la persona más longeva del mundo.

Él vive en Puerto El Morro, ubicado a 110 kilómetros de Guayaquil, donde nació el 17 de octubre de 1902, según consta en su cédula de Identidad. Se quedó huérfano a los seis años junto a cuatro hermanos, todos fallecieron.

Carlos Alberto Lindao nació el 17 de octubre de 1902 API

Vive en el puerto solo, camina sin ayuda, escucha con claridad, mantiene lúcidos sus recuerdos, pero reconoce que está presentando problemas en su visión.

Carlos Alberto Lindao vive en Puerto El Morro con 123 años de edad API

Su vida es tranquila y todavía tiene energía para subirse a la canoa, con el objetivo de reciclar botellas, o para elaborar carbón, un oficio que aprendió de su abuelo y lo mantiene desde hace décadas.

Don Carlos pasea en canoa y continua con su labor de producir y comercializar carbón. API

Una tía fue quien lo críó y desde muy pequeño se alimentaba con mariscos, como costión, concha, camarón o pescado, y verde. Aprendió a leer y escibir solo mientras 'hojeaba' periódicos que obtenía en sus viajes a Guayaquil.

Su más grande sueño es reencontrarse con su familia. Él contó a los medios de comunicación que se enamoró a los 13 años de una joven de 14, con quien tuvo un hijo.

Pero la relación terminó y nunca pudo conocer al pequeño. Por más de un siglo ha vivido con esa incertidumbre y espera que su hijo, quien tendría 110 años, aún viva o al menos pueda tener un acercamiento con sus descendientes, quienes vivirían en Guayaquil, según sus recuerdos.

Don Carlos Alberto continúa realizando el oficio que su abuelo le enseñó API

Según la página de Récord Guinness, el título de la persona más longeva del mundo lo tiene Ethel Caterham, una mujer británica de 116 años. Mientras que en Ecuador los casos más conocidos son de: la guayaquileña María Esther Heredia Lecaro de Capovilla, quien murió a los 116 años en 2006, y el quiteño Julio César Mora, quien falleció en 2020 a los 110 años.