Derrame de combustible en el Mar Negro tras ataque a refinería rusa: Lo que se sabe

Voluntarios trabajan para limpiar el petróleo pesado derramado en la costa del pueblo ruso de Vityazevo, cerca del balneario de Anapa en el mar Negro, el 20 de diciembre.

El Kremlin respaldó la reacción de las autoridades rusas frente a las consecuencias del ataque a una refinería en Tuapsé, tras una serie de ofensivas con drones atribuidas a Ucrania.

El portavoz presidencial Dmitri Peskov aseguró que cientos de especialistas trabajan para mitigar los daños, calificando la respuesta como un esfuerzo “intenso” ante lo que describió como ataques contra infraestructura crítica.

Por su parte, el presidente Vladímir Putin ordenó el despliegue del ministro de Emergencias en la zona para supervisar directamente la situación.

DAÑO AMBIENTAL

El ataque provocó un incendio y un derrame de más de 10.000 metros de combustible en el mar Negro, lo que genera temor por una posible catástrofe ecológica.

Autoridades locales reportan deterioro en la calidad del aire, con presencia de cenizas y niveles elevados de sustancias tóxicas como xilol y benzol.

Desde Moscú se atribuye el incidente a una serie de ataques con drones por parte de Kiev, señalando que estas acciones buscan afectar la infraestructura energética rusa.

Además, se advierte que el impacto podría extenderse al mercado global, en medio de un contexto de presión sobre el suministro de petróleo.

Equipos de emergencia, incluidos bomberos y buzos, continúan trabajando para contener el incendio y minimizar los daños ambientales.