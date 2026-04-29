Ataque armado en Isidro Ayora deja un agente de la CTE muerto

Un agente de tránsito de la CTE murió durante un ataque armado en el cantón Isidro Ayora.

Un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue asesinado durante un ataque armado en el cantón Isidro Ayora, en la provincia de Guayas. El hecho violento ocurrió la noche del martes 28 de abril de 2026.

Se conoce que hombres armados llegaron en motocicletas y abrieron fuego contra dos uniformados que se encontraban en una de las principales avenidas del cantón.

Identidad del agente de la CTE asesinado en Guayas

Imágenes en redes sociales muestran que el cuerpo del agente quedó tendido en mitad de la calzada, ante la mirada atónita de los transeúntes.

Enseguida lo trasladaron a una casa de salud en donde se confirmó su deceso. El agente fue identificado como Robert Stalyn Martínez Ríos, oriundo de Lomas de Sargentillo, en Guayas.

El otro agente herido sobrevivió, pero se encuentra en una casa de salud.