Imagen de Trump aparecerá en pasaportes conmemorativos por los 250 años de EE.UU.

EE.UU. prepara nuevos diseños de pasaportes para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, con una edición limitada que incluirá la imagen de Trump, informó la cadena Fox.

El gobierno de Estados Unidos prepara una edición especial de pasaportes que incluirá la imagen del presidente Donald Trump, como parte de la conmemoración por los 250 años de la independencia del país.

Según informó Fox News, el nuevo diseño mostrará el rostro de Trump en la portada interior del documento, acompañado de la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense.

Además, incluirá su firma en color dorado, mientras que otra página presentará a los Padres Fundadores durante la firma del histórico documento.

El Departamento de Estado prevé lanzar esta edición limitada durante el verano, y estará disponible en oficinas como la Agencia de Pasaportes de Washington para ciudadanos que soliciten el documento, sujeto a disponibilidad.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones simbólicas por el aniversario, que también incluyen la incorporación de la firma de Trump en futuros billetes de dólar, según el Departamento del Tesoro.