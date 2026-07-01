Seis ecuatorianos, afectados por los terremotos en Venezuela, regresaron a Guayaquil

Ecuatorianos, afectados por la emergencia en Venezuela, arribaron al país en un avión militar.

Seis ecuatorianos afectados por la emergencia en Venezuela, ocasionada por los dos terremotos registrados el 24 de junio, regresaron a Ecuador. Así lo informó la Cancillería este miércoles 1 de julio de 2026.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana gestionó el retorno de seis ciudadanos ecuatorianos afectados por el reciente terremoto en Venezuela", indicó la Cartera de Estado.

La llegada de los connacionales se realizó la noche del martes 30 de junio, a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El aterrizaje se realizó en la ciudad de Guayaquil.

Los seis ecuatorianos recibieron atención y acompañamiento por parte de funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y de Salud Pública

La Cancillería coordinó el retorno de nueve ecuatorianos afectados por la emergencia en Venezuela. El primer grupo, conformado por tres connacionales en situación de vulnerabilidad, arribó al país el 27 de junio.

Registro para ecuatorianos en Venezuela

Los ecuatorianos residentes en Venezuela que requieran asistencia, información o apoyo para su retorno, pueden llenar un formulario oficial de registro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana dijo que "mantiene un monitoreo permanente de la situación de los ecuatorianos afectados por esta emergencia".

Además, indicó que "se continuará desplegando todas las gestiones necesarias para brindar asistencia y facilitar el retorno seguro de quienes así lo requieran".