Primer vuelo con ayuda enviada por Ecuador llega a Venezuela

El primer avión con ayuda humanitaria de Ecuador a Venezuela llegó este martes 30 de junio.

El primer avión con ayuda humanitaria de Ecuador llegó a Venezuela la tarde de este martes 30 de junio de 2026.

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), se trató de un avión con 14 toneladas de ayuda conformadas por más de 73 000 productos.

Como parte de la ayuda enviada se incluyen alimentos, agua, carpas familiares, colchones, colchonetas, sábanas y mosquiteros. Además, artículos de aseo como pañales, toallas sanitarias y jabón de tocador.

Ecuador activó un puente aéreo humanitario con un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

La operación fue coordinada entre las Fuerzas Armadas y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, instituciones que organizaron el traslado de los insumos.

El personal militar realizó las labores de carga y aseguramiento de los víveres recolectados en la región Centro Sierra, con el fin de garantizar su transporte seguro durante el vuelo hacia Venezuela.

El envío forma parte de las acciones de asistencia humanitaria impulsadas por Ecuador luego de la emergencia ocasionada por los terremotos.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron casi 2 000 muertos y miles de personas que continúan desaparecidas, principalmente en la zona La Guaira.