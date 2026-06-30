Cielo rojo en Venezuela: El fenómeno natural que tiñó el cielo venezolano

El "candilazo" un fenómeno atmosférico natural sin relación con los recientes terremotos.

Un cielo de intenso color rojo llamó la atención de miles de personas en Venezuela la tarde de este martes 30 de junio del 2026.

Las imágenes compartidas en redes sociales generaron inquietud entre la población, especialmente por los recientes terremotos que afectaron al país.

El cielo rojo sorprendió a los venezolanos

Habitantes de distintas zonas de Caracas y otras ciudades venezolanas reportaron un inusual cielo de tonalidad rojiza durante el atardecer de este martes.

🇻🇪 Escalofriante: así luce hoy el cielo de Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/PhblspSsuO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 1, 2026

Videos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron el paisaje teñido de rojo intenso, una imagen que rápidamente se viralizó y generó diversas reacciones entre los usuarios.

Muchas personas relacionaron este fenómeno con los terremotos registrados días atrás en Venezuela, que dejaron importantes daños materiales y víctimas en varias localidades del país.

¿Qué es realmente un 'candilazo'?

El color rojizo observado en el cielo corresponde a un fenómeno natural conocido como la dispersión de Rayleigh o "candilazo".

El "candilazo" es un fenómeno atmosférico completamente natural que suele presentarse durante el amanecer o el atardecer.

Este efecto ocurre cuando la luz del Sol atraviesa una mayor cantidad de partículas presentes en la atmósfera.

Durante ese recorrido, los tonos azules se dispersan con mayor facilidad y predominan los colores rojos, naranjas y violetas, creando cielos de gran intensidad visual.

En este momento en Caracas, impresionante fenómeno, conocido científicamente como la dispersión de Rayleigh, pero popularmente llamado “candilazo”, pintó el cielo de un rojo imponente, creando una postal histórica que jamás habíamos presenciado. pic.twitter.com/ozFdNVOHlv — Monitor Noticias 🗞️ (@MonitorNewsve) July 1, 2026

No existe evidencia de relación con los terremotos

Aunque en redes sociales algunas publicaciones asociaron el cielo rojo con la actividad sísmica reciente, no existe evidencia científica que establezca una relación entre este tipo de fenómenos atmosféricos y la ocurrencia de terremotos.

El candilazo es un fenómeno frecuente en distintas partes del mundo y puede intensificarse por factores como la presencia de polvo, humedad, partículas en suspensión o determinadas condiciones meteorológicas durante la puesta del Sol.