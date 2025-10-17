Embarazo adolescente se redujo en Ecuador, según cifras del Ministerio de Salud Pública

Ecuador registra una reducción en la tasa de fecundidad en adolescentes entre 2018 a octubre del 2025. Así lo anunció el viernes 17 de octubre el Ministerio de Salud Pública.

De acuerdo a las cifras de la Cartera de Estado, la tasa de fecundidad bajó 30.85 puntos. Se pasó de 70,40 a 39,55 por cada 1 000 adolescentes de 15 a 19 años durantes los siete años. Mientras que en el grupo etario de 10 a 14 años se evidenció una disminución de 0.65.

Este anuncio se realizó en la presentación de buenas prácticas y desafíos en la implementación de la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (PIPENA).

El Ministerio de Salud recalcó que continuarán los esfuerzos para garantizar que los jóvenes no interrumpan sus proyectos de vida y tengan una adolescencia plena.

En esta jornada también la entidad y el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) expusieron la actualización de estudio de consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en la sociedad y el Estado, una herramienta clave para la incidencia política y toma de decisiones.

Entre los desafíos más importantes se señaló la implementación de programas de educación sexual integral para niños, niñas, adolescentes y familias; espacios de participación para adolescentes con un enfoque en la garantía de derechos, y acercar servicios de salud y educación para adolescentes.

Según los estudios, en Ecuador el embarazo en niñas y adolescentes tiene relación con condiciones estructurales, barreras en el acceso a servicios de salud, falta de educación integral de la sexualidad e incluso naturalización de la violencia sexual y uniones tempranas.

Por esta razón, como parte de la política pública, el Ministerio de Salud habilitado 1 332 establecimientos para brindar servicios gratuitos, confidenciales y seguros de salud para adolescentes.

También se han conformado 1 529 clubes de adolescentes en todo el país. En estos espacios participan alrededor de 22 548 adolescentes entre 10 y 19 años. Además se enucentra habilitada la línea 171, opción 2, para asesoría en salud sexual, salud reproductiva y prevención de violencia.