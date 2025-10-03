Rescatan a dos adolescentes, víctimas de explotación sexual, en un night club de Quito

Las adolescentes se encontraban en un night club con papeles alterados,

Un night club ubicado en el sector de Carcelén, en el norte de Quito, fue intervenido por la Policía Nacional la noche del jueves 2 de octubre del 2025. Dos menores de edad fueron rescatadas.

Este operativo tuvo el apoyo de miembros de la organización internacional OUR Rescue, dedicada a combatir la trata de personas y la explotación sexual de menores de edad. También participaron agentes de la Fiscalía y entidades de control.

En el centro nocturno intervenido se detuvo a dos personas involucradas en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Además se rescató a dos adolescentes con documentos de identidad falsificados.

Como medida inmediata se clausuró en el local y los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Los detenidos podrían enfrentar de 16 a 19 años de cárcel, según lo establece el artículo 92 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Este no es el único caso registrado en Ecuador en 2025. El último ocurrió en agosto, un docente fue detenido en un operativo para rescatar a una adolescente víctima de explotación sexual.

En el operativo, denominado 'Fénix 256', participó la Policía Nacional, Fiscalía General del Estado y Our Rescue, una organización sin fines de lucro fundada por Timothy Ballard.

Durante esta intervención allanaron inmuebles en Chimborazo y Tungurahua. Allí fue rescatada una adolescente, que fue contactada por redes sociales en enero del 2024 y que con engaños fue obligada a prostituirse.