Enjambre sísmico frente a costas de Puerto López se reportó en dos meses; ¿se puede repetir?

Manabí es una de las provincias donde se registra constantemente actividad sísmica.

Un enjambre sísmico se reportó frente a las costas de Puerto López, provincia de Manabí, desde el 5 de septiembre hasta el 21 de octubre del 2025. El Instituto Geofísico registró 1 972 eventos.

Los sismos registrados en siete semanas tuvieron magnitudes de 1.1 a 5.6 grados en la escala de Richter. El temblor de mayor magnitud ocurrió el 5 de septiembre del 2025, seguido de numeroso sismos, y desde el 26 de septiembre su intensidad disminuyó.

El Geofísico informó que la sismicidad empezó frente a Puerto López, cerca de la zona donde la placa oceánica de Nazca empieza a subducirse bajo el continente. Luego se propagó hacia el este, norte y el 16 de septiembre los temblores se concentraron al oeste de la Isla de La Plata.

Esta actividad sísmica registrada frente a las costas de Puerto López durante el mes de septiembre corresponde a un enjambre sísmico asociado a la ocurencia de un sismo lento.

Un fenómeno que reporta un comportamiento asísmico (no generan ondas sísmicas) y se identifican a través de los desplazamientos registrados por los GPS ubicados alrededor de la zona que se desliza y/o de manera indirecta por los enjambres sísmicos.

Durante el enjambre sísmico se registraron 1 972 sismos, la mayor parte de muy baja magnitud y solo 280 fueron localizados.

"Este tipo de fenómeno, alrededor de la Isla de la Plata, ha sido recurrente y se repite en períodos de entre tres y cuatro años", detalla el Geofísico.