Un entrenador de fútbol murió en Parque Samanes por una fuerte descarga eléctrica en Guayaquil

Un entrenador de fútbol falleció este martes 20 de enero del 2026 en las canchas del Parque Samanes. Según versiones de los testigos, el hecho ocurrió cuando el estratega salió a buscar una pelota y recibió una descarga eléctrica de un cerco ubicado en la zona.

Minutos después de lo ocurrido se activaron los protocolos de seguridad. De acuerdo con testigos el incidente ocurrió al entrar en contacto y recibir una descarga que le provocó la muerte de manera inmediata. El área fue acordonada para permitir el trabajo de Criminalística, que realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes.

El club Naranja Mekánica, que entrena en el lugar, publicó una aclaración indicando que el fallecido no pertenecía a la institución, sino que se desempeñaba como asistente técnico de una academia de arqueros, entidad que mantiene un convenio con el club y utiliza las canchas del sector para sus entrenamientos.

La empresa municipal Parques EP expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Juan Gregorio Garcés Lucas, ocurrido en una cancha deportiva del Parque Samanes. En un comunicado, la entidad informó que la muerte se produjo a causa de una descarga eléctrica, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

Señaló que, de manera inmediata, el área fue cerrada de forma preventiva, se activaron los protocolos de seguridad y se notificó a las autoridades competentes.