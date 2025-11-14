Choque múltiple que involucra a cuatro vehículos deja personas heridas en el norte de Quito
La colisión de los automotores generó el cierre del carril izquierdo sobre la av. Eloy Alfaro en el sentido norte - sur.
Choque múltiple en la av. Eloy Alfaro en el norte de Quito
AMT
Actualizada:
14 nov 2025 - 12:18
Pasadas las 12:00 de este viernes 14 de noviembre se registró una colisión que involucró a varios vehículos en el norte de Quito.
Producto del siniestro dos personas resultaron heridas y fueron atendidas por los equipos de emergencia en el lugar.
El siniestro se registró en la av. Eloy Alfaro y De las Toronjas, en el sector de Unión y Progreso, según indicó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
La colisión de los automotores generó el cierre del carril izquierdo sobre la av. Eloy Alfaro en el sentido norte - sur.
Las autoridades coordinaron la atención con recursos del Ministerio de Salud y agencias municipales para tomar procedimientos.
Se efectuó la prueba de alcohotest a los conductores y se procedió a trasladar a los vehículos hasta el centro de retención de la AMT.
