Choque múltiple que involucra a cuatro vehículos deja personas heridas en el norte de Quito

Choque múltiple en la av. Eloy Alfaro en el norte de Quito

Pasadas las 12:00 de este viernes 14 de noviembre se registró una colisión que involucró a varios vehículos en el norte de Quito.

Producto del siniestro dos personas resultaron heridas y fueron atendidas por los equipos de emergencia en el lugar.

El siniestro se registró en la av. Eloy Alfaro y De las Toronjas, en el sector de Unión y Progreso, según indicó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La colisión de los automotores generó el cierre del carril izquierdo sobre la av. Eloy Alfaro en el sentido norte - sur.

Las autoridades coordinaron la atención con recursos del Ministerio de Salud y agencias municipales para tomar procedimientos.

Se efectuó la prueba de alcohotest a los conductores y se procedió a trasladar a los vehículos hasta el centro de retención de la AMT.