Carriles cerrados en la av. Simón Bolívar y Panamericana Norte por choque de un tráiler y taxi

Estructuras metálicas bloquean el paso de vehículos en la av. Simón Bolívar y Panamericana Norte.

Un nuevo siniestro de tránsito afecta la movilidad en el norte de Quito este viernes 14 de noviembre de 2025. Dos carriles permanecen cerrados sobre la avenida Simón Bolívar y Panamericana Norte.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró las vías luego del choque de un vehículo pesado, el segundo incidente ocurrido en la misma zona durante este viernes 14.

Según la entidad municipal, en el siniestro estuvieron involucrados un tráiler y un taxi. Tras el impacto, las estructuras metálicas que transportaba el vehículo pesado quedaron esparcidas sobre la calzada.

Bus y camión colisionaron en la av. Simón Bolívar, el 13 de noviembre

Alrededor de 30 columnas de metal quedaron esparcidas sobre la vía. Las autoridades de tránsito esperan la llegada de una grúa para retirarlas y despejar la vía.

El material quedó atravesado en la vía, lo que provocó que tres carriles queden obstaculizados. El hecho provocó un fuerte congestionamiento vehicular en sentido norte–sur.

El siniestro ocurrió a las 11:23. Los agentes inicialmente cerraron tres carriles al tránsito vehicular. A las 12:09, la AMT informó que se habilitó un carril y que dos permanecen bloqueados.

Por esta emergencia vial, dos personas resultaron heridas. Una mujer de 65 años resultó herida y fue valorada en una ambulancia. El segundo herido es de 22 años y tiene una posible fractura.

Personal de emergencia y agentes de tránsito trabajan en la zona para liberar la vía y restablecer la circulación. Las autoridades recomiendan tomar como ruta alterna la Panamericana Norte y Eloy Alfaro.

A las 04:48 ocurrió otro siniestro de tránsito también en la Panamericana Norte y av. Simón Bolívar, sector Carapungo. En este caso se cerró el carril izquierdo en sentido occidente-oriente.