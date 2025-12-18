Falleció Rodrigo Borja Cevallos, expresidente de Ecuador, a los 90 años

Rodrigo Borja Cevallos es una de las figuras más representativas de la política ecuatoriana

Rodrigo Borja Cevallos, expresidente de la República de Ecuador, murió a los 90 años este jueves 18 de diciembre de 2025. Las causas de su deceso se desconocen.

"Rodrigo Borja estará para siempre en la memoria del Ecuador. Hoy este país honra su legado. La familia Noboa Valbonesi extiende sus más sentidas condolencias a familiares y seres queridos", escribió el presidente Daniel Noboa, tras difundirse la noticia.

Borja comenzó su carrera política en 1960 y llegó a la Presidencia de Ecuador en 1988 con el apoyo de la Izquierda Democrática. También fue diputado en 1962 y 1972, cuando se instauró la dictadura civil de José María Velasco Ibarra.

Noticia en desarrollo...