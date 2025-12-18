Barcelona homenajea a Mario Pineida con un video y paraliza sus actividades, el jueves 18

Mario Pineida fue asesinado el miércoles 17 de diciembre, en Guayaquil. Hay consternación en el fútbol ecuatoriano por su trágica partida.

En Barcelona reina el dolor por la trágica muerte de Mario Pineida, el lateral de 33 años, que jugaba en el plantel desde la temporada 2016. El hecho ocurrió en la tarde del miércoles 17 de diciembre del 2025, en Samanes 4, en Guayaquil.

Pineida falleció en un ataque armado, en la puerta de una carnicería. Estaba acompañado por una mujer, que también falleció y por su madre, que resultó herida, pero sobrevivió al hecho violento. Inmediatamente, sus compañeros de Barcelona se hicieron presentes en el lugar. Hubo dolor y desconcierto.

Un día después de la tragedia, el cuadro amarillo publicó un emotivo video en honor al 'Pitbull' como se conocía al defensor, nacido en Santo Domingo de los Tsáchilas, y formado en la cantera de Independiente del Valle.

Además, el cuadro torero anunció que en las próximas horas anunciará todas las actividades que realizará para honrar la memoria del futbolista, que también jugó en Fluminense de Rio de Janeiro y en El Nacional de Quito.

Hasta el momento, según información de la Policía, se conoce que dos personas bajaron de dos motos para cometer el crimen. Las autoridades recabaron información de las cámaras de video de la zona del crimen.