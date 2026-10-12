La gasolina Súper sube de precio por galón en Ecuador desde este 12 de octubre

La gasolina Súper subió de precio desde el 12 de octubre de 2026.

La gasolina Súper subió de precio en Ecuador desde este lunes 12 de octubre de 2026. El valor referencial pasó de USD 4,89 a USD 5,42 por galón.

El nuevo precio estará vigente hasta el 11 de noviembre de 2026 y representa un incremento de USD 0,53 por galón respecto al valor sugerido hasta el 11 de octubre.

Sin embargo, el monto que pagan los consumidores puede variar de una estación de servicio a otra, debido a que la gasolina Súper tiene un precio liberalizado. Su valor referencial depende de los precios internacionales.

La gasolina Súper es de 95 octanos y se comercializa como una alternativa de mayor octanaje frente a la Extra y Ecopaís, que tienen 85 octanos

Extra, Ecopaís y diésel bajan de precio

Mientras la gasolina Súper registra un incremento, otros combustibles utilizados en el país bajaron de precio desde este 12 de octubre.

Las gasolinas Extra y Ecopaís, así como el diésel para el sector automotor, tuvieron una reducción de USD 0,04 por galón.

La disminución fue anunciada por el presidente Daniel Noboa y los nuevos valores estarán vigentes hasta el 11 de noviembre de 2026.