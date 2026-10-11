Estos son los nuevos precios del diésel y las gasolinas en Ecuador desde el 12 de octubre de 2026

El precio de las gasolinas en Ecuador se actualizará el 12 de octubre de 2026.

El valor de las gasolinas en Ecuador cambiarán desde este lunes 12 de octubre de 2026. Se reducirá el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, así como el del diésel.

El presidente Daniel Noboa anunció, el pasado 7 de octubre, que bajarán cuatro centavos las gasolinas Extra y Ecopaís y también el diésel Premium

Estos valores estarán vigentes hasta el 11 de noviembre de 2026, según el esquema de actualización de precios aplicado por el Gobierno.

El Gobierno realizó ajustes excepcionales a la fórmula de cálculo de los combustibles para amortiguar el impacto del incremento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, en medio de la guerra en Medio Oriente.

¿Cuáles serán los nuevos precios de los combustibles?

Con la actualización que entrará en vigor este lunes 12 de octubre, los precios por galón quedarán de la siguiente manera:

Gasolina Extra: baja de USD 3,21 a USD 3,17 .

baja de USD 3,21 a . Gasolina Ecopaís: baja de USD 3,21 a USD 3,17 .

baja de USD 3,21 a . Diésel Premium: baja de USD 3,15 a USD 3,11.

¿Qué pasará con la gasolina Súper?

En cambio, el precio referencial de la gasolina Súper de 95 octanos podría aumentar respecto a los USD 4,67 por galón vigentes hasta el 11 de octubre.

La gasolina Súper de 95 octanos funciona bajo un esquema diferente al de las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel Premium.

Este combustible no está sujeto al sistema de bandas de precios y se comercializa con un valor liberalizado. Su precio referencial depende de los precios internacionales y de las actualizaciones de Petroecuador.