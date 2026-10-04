La fecha para conocer al nuevo Fiscal General de Ecuador se ha cambiado tres veces

La Comisión Ciudadana de Selección es la encargada de llevar adelante el concurso para Fiscal General.

Ecuador lleva cerca de un año y medio sin un Fiscal General titular, luego de la renuncia de Diana Salazar en mayo de 2025. Desde entonces, el cargo permanece ocupado por una autoridad encargada mientras avanza un concurso que ha tenido cambios en sus plazos.

La fecha para concluir la designación del nuevo titular de la Fiscalía ha sido establecida en cuatro ocasiones.

El último ajuste establece que el proceso deberá concluir en diciembre de 2026, aunque el cronograma contempla como fecha de designación el 24 de diciembre, con un plazo máximo hasta el 28 de diciembre.

En abril de 2026 se fijó la fecha para conocer al ganador

En octubre de 2025 se contemplaba que Ecuador pudiera contar con un nuevo Fiscal General en abril de 2026, según las declaraciones realizadas por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Andrés Fantoni.

El plazo se extendió hasta julio de 2026

La Comisión Ciudadana de Selección se posesionó el 22 de enero de 2026. Desde esa fecha disponía de cuatro meses para concluir el concurso, con la posibilidad de una prórroga excepcional de hasta dos meses, previa resolución motivada del Pleno del CPCCS.

Con esos plazos, la designación debía concretarse en mayo o, como máximo, julio de 2026. Sin embargo, el proceso no terminó dentro de ese periodo.

Nuevo cronograma definió la designación para octubre

El 10 de junio, la Comisión Ciudadana de Selección, encargada del concurso para elegir al nuevo Fiscal General, resolvió actualizar el cronograma del proceso. Posteriormente, solicitó suspender los terminos y plazos del concurso.

Entonces, 16 de julio, el Cpccs determinó que no procede la suspensión de términos y plazos del concurso y decidió continuar con el concurso. El organismo argumentó que las situaciones que habían provocado la paralización del proceso ya habían sido conocidas y resueltas por el Pleno.

Esta decisión extiendió los tiempos previstos para la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía y se proyectaba que la designación del ganador sería el 22 y 23 de octubre

Fase de impugnaciones del concurso para Fiscal General

Designación prevista para Navidad

Luego, el 31 de agosto, la Comisión Ciudadana de Selección actualizó el cronograma y fijó para el 24 de diciembre la designación de esta autoridad de la Fiscalía, con un límite máximo hasta el 28 de diciembre de 2026.

¿Cuáles son las siguientes etapas del concurso?

Luego de que el 1 de octubre concluyeron las audiencias de impugnación ciudadana a los 26 postulantes. la Comisión Ciudadana de Selección deberá analizar y resolver individualmente cada una de las impugnaciones. Estas decisiones podrán ser apeladas ante el Pleno del Cpccs.

También está previsto que las pruebas escritas se realicen el 28 de noviembre, mientras que las pruebas orales, el 19 de diciembre.

Luego de completar estas etapas, el calendario fija para Navidad la designación del nuevo Fiscal General, aunque contempla como límite máximo el 28 de diciembre de 2026.