34 ríos y esteros están desbordados en Guayas, Los Ríos, Pichincha y Santa Elena
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos pide a la población evitar acercarse a ríos y esteros y no cruzar zonas inundadas ante el incremento de caudales.
Un total de 34 cuerpos hídricos se desbordaron en Guayas, Los Ríos, Pichincha y Santa Elena hasta la noche del lunes 23 de noviembre de 2026.
Ecu 911
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Actualizado:
23 nov 2026 - 19:49
Un total de 34 cuerpos hídricos se encuentran desbordados a escala nacional en las provincias de Guayas, Los Ríos, Pichincha y Santa Elena, según el balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitido al corte de las 19:01 de este lunes 23 de noviembre de 2026.
La mayor concentración de emergencias se registra en Guayas, con 18 puntos afectados, y en Los Ríos, con 12 reportes de desbordamientos.
Ante el incremento del caudal en varias zonas, la institución recomendó a la ciudadanía evitar acercarse a ríos y esteros, no cruzar zonas inundadas y acatar las disposiciones de los organismos de socorro.
Guayas: 18 cuerpos hídricos desbordados
En la provincia del Guayas, los desbordamientos se distribuyen en 9 cantones:
- Daule: Estero El Cañal (sector El Laurel) y río Jaboncillo (varios sectores de Laurel).
- Bálzar: Estero San Juan (sector San Juan del Cerrito).
- Pedro Carbo: Río Bachillero (Sabanilla; La Pamela) y estero Miraflores (Valle de la Virgen; Miraflores).
- Simón Bolívar: Río Los Amarillos (Lorenzo de Garaicoa; recinto Las Delicias).
- Naranjal: Río Culebra (Taura; recinto Cascajal).
- Palestina: Río Pula (Macul de Abajo) y estero Guabito (Las Abras).
- Durán: Canal sin nombre (El Recreo; La Esperanza).
- Colimes: Río Daule en dos tramos: cabecera cantonal (recintos Perinao y Jordán) y San Jacinto (La Unión de San Jacinto, San Eduardo y Boquerón).
- Salitre: Río Vinces (General Vernaza), río Salitre (cabecera cantonal; Las Ramas) y río Pula (Junquillal).
- Balao: Estero Las Cañas (varios sectores de la cabecera cantonal).
- Playas: Río Arenas (varios sectores de General Villamil).
- Guayaquil: Estero El Salado (varios sectores de la parroquia Urdaneta).
Los Ríos: 12 reportes en cinco cantones
En Los Ríos, las afectaciones por desbordamientos se concentran en:
- Babahoyo: Río Caracol (Unidad Educativa Caracol), río Chilintomo (Febres Cordero; Las Cañitas) y río La Clementina (La Unión; recinto La Puntilla).
- Vinces: Río Macul (Antonio Sotomayor / recinto Macul).
- Urdaneta: Río Pompeya (Ricaurte; recinto Pompeya), río Salampe (recinto La Isla, Los Canales) y río Jatuvi (La Asunción).
- Quinsaloma: Río Calope y río Chipe Minuape (varios sectores de la cabecera cantonal).
- Montalvo: Río Tigrera (Pisagua Alto) y La Esmeralda (recinto La Nena Grande).
- Mocache: Río Mocache (Malecón de Mocache).
Pichincha y Santa Elena: cuatro puntos afectados
En la Sierra y el perfil costero también se reportaron desbordamientos puntuales:
- Pichincha (San Miguel de los Bancos): Desbordamiento de los ríos Macas y Charapas en el sector de la vía La Loma – cooperativa Santa Fe.
- Santa Elena (cantón Santa Elena): Desbordamiento del río Javita, en la comuna Tugaduaja (parroquia Chanduy), y del río Dos Bocas, en las comunas Buenos Aires y Sacachún (parroquia Simón Bolívar; Julio Moreno).
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