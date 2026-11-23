Un total de 34 cuerpos hídricos se desbordaron en Guayas, Los Ríos, Pichincha y Santa Elena hasta la noche del lunes 23 de noviembre de 2026.

Un total de 34 cuerpos hídricos se encuentran desbordados a escala nacional en las provincias de Guayas, Los Ríos, Pichincha y Santa Elena, según el balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitido al corte de las 19:01 de este lunes 23 de noviembre de 2026.

La mayor concentración de emergencias se registra en Guayas, con 18 puntos afectados, y en Los Ríos, con 12 reportes de desbordamientos.

Ante el incremento del caudal en varias zonas, la institución recomendó a la ciudadanía evitar acercarse a ríos y esteros, no cruzar zonas inundadas y acatar las disposiciones de los organismos de socorro.

Guayas: 18 cuerpos hídricos desbordados

En la provincia del Guayas, los desbordamientos se distribuyen en 9 cantones:

Daule: Estero El Cañal (sector El Laurel) y río Jaboncillo (varios sectores de Laurel).

Estero El Cañal (sector El Laurel) y río Jaboncillo (varios sectores de Laurel). Bálzar: Estero San Juan (sector San Juan del Cerrito) .

Pedro Carbo: Río Bachillero (Sabanilla; La Pamela) y estero Miraflores (Valle de la Virgen; Miraflores) .

Simón Bolívar: Río Los Amarillos (Lorenzo de Garaicoa; recinto Las Delicias) .

Naranjal: Río Culebra (Taura; recinto Cascajal) .

Palestina: Río Pula (Macul de Abajo) y estero Guabito (Las Abras) .

Durán: Canal sin nombre (El Recreo; La Esperanza) .

Colimes: Río Daule en dos tramos: cabecera cantonal (recintos Perinao y Jordán) y San Jacinto (La Unión de San Jacinto, San Eduardo y Boquerón) .

Salitre: Río Vinces (General Vernaza), río Salitre (cabecera cantonal; Las Ramas) y río Pula (Junquillal) .

Balao: Estero Las Cañas (varios sectores de la cabecera cantonal) .

Playas: Río Arenas (varios sectores de General Villamil) .

Guayaquil: Estero El Salado (varios sectores de la parroquia Urdaneta) .

Los Ríos: 12 reportes en cinco cantones

En Los Ríos, las afectaciones por desbordamientos se concentran en:

Babahoyo: Río Caracol (Unidad Educativa Caracol), río Chilintomo (Febres Cordero; Las Cañitas) y río La Clementina (La Unión; recinto La Puntilla).

Río Caracol (Unidad Educativa Caracol), río Chilintomo (Febres Cordero; Las Cañitas) y río La Clementina (La Unión; recinto La Puntilla). Vinces: Río Macul (Antonio Sotomayor / recinto Macul) .

Urdaneta: Río Pompeya (Ricaurte; recinto Pompeya), río Salampe (recinto La Isla, Los Canales) y río Jatuvi (La Asunción) .

Quinsaloma: Río Calope y río Chipe Minuape (varios sectores de la cabecera cantonal) .

Montalvo: Río Tigrera (Pisagua Alto) y La Esmeralda (recinto La Nena Grande) .

Mocache: Río Mocache (Malecón de Mocache) .

Pichincha y Santa Elena: cuatro puntos afectados

En la Sierra y el perfil costero también se reportaron desbordamientos puntuales: