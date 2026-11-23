Boca Juniors se prepara para volver a la acción en el fútbol argentino este miércoles 25 de noviembre de 2026, cuando reciba a Independiente Rivadavia en La Bombonera.

El compromiso corresponde a los octavos de final del Torneo Clausura de la Primera División de Argentina y comenzará a las 19:00, hora de Ecuador.

El conjunto xeneize afronta este cruce decisivo con el impulso anímico de haberse consagrado campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

El elenco dirigido desde Buenos Aires conquistó el trofeo continental el pasado sábado 21 de noviembre tras imponerse 2-0 ante Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla.

Sin margen para festejos prolongados, el plantel azul y oro cambia rápidamente el enfoque hacia el certamen doméstico, donde busca prolongar su buen momento en una llave a partido único. La localía en el Estadio Alberto J. Armando aparece como un factor determinante para las aspiraciones de avanzar a los cuartos de final.

Por su parte, Independiente Rivadavia llega a Buenos Aires con la misión de dar la sorpresa en condición de visitante frente a un rival que atraviesa un pico de confianza. El cuadro mendocino intentará aprovechar el desgaste físico acumulado por los locales tras su reciente viaje internacional y definición en Colombia.

La transmisión del partido estará disponible para Sudamérica a través de las señales habituales del fútbol argentino y sus respectivas plataformas digitales de streaming, permitiendo a los aficionados seguir en vivo cada detalle de esta instancia eliminatoria.