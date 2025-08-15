Daniel Noboa decretó feriado para las provincias de Santa Elena y Loja; ¿cuándo?

Daniel Noboa decretó un día de feriado en Loja por la romería de la Virgen del Cisne

El presidente Daniel Noboa oficializó, este viernes 15 de agosto de 2025, la suspensión de la jornada laboral en las provincias de Santa Elena y Loja, mediante los Decretos Ejecutivos 105 y 106.

En Santa Elena, el feriado se aplicará el lunes 18 de agosto del 2025, en conmemoración de los 498 años del descubrimiento de la península por Francisco Pizarro. La medida rige tanto para el sector público como para el privado.

"Suspender por esta única vez la jornada de trabajo en la provincia de Santa Elena para el sector público y privado el día 18 de agosto de 2025", indica el Decreto 105.

En Loja, la suspensión de actividades será el miércoles 20 de agosto, con motivo de la tradicional romería de la Virgen de El Cisne, una de las celebraciones religiosas más importantes del país.

"Suspender por esta única vez la jornada de trabajo en la provincia de Loja para el sector público y privado el día 20 de agosto de 2025", señala el Decreto 106.

Los decretos establecen que la jornada laboral suspendida deberá recuperarse en el sector público con una hora adicional en los días laborables posteriores. El sector privado también podrá acogerse a lo establecido en esta disposición.

El Ejecutivo aclaró que durante estos feriados locales se garantizará la continuidad de servicios básicos y estratégicos, como agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, aeropuertos, terminales y servicios financieros.

Las instituciones del Estado deberán mantener el personal mínimo necesario para atender las demandas de la ciudadanía.