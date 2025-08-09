Top cinco de balnearios cerca de Quito con mejores reseñas en TripAdvisor y Google Maps

Las piscinas de aguas termales son algunos de los destinos más escogidos por las personas en los feriados.

Los ecuatorianos disfrutarán tres días de feriado de descanso desde este sábado 9 al lunes 11 de agosto del 2025. El fin de semana se une al feriado del 10 de Agosto que conmemora el Primer Grito de Independencia.

Los días de descanso son la oportunidad para que las personas se relajen y disfruten de la naturaleza en familia o con amigos. En Quito o sus alrededores, se puede encontrar diferentes opciones, desde piscinas de aguas volcánicas hasta termas de lujo.

Los comentarios y valoraciones de Google Maps y TripAdvisor pueden dar a las personas una guía sobre los lugares que podría visitar.

A continuación un ranking de los cinco balnearios con mejores reseñas en ambas plataformas:

Termas de Papallacta Con aguas termales que alcanzan entre 35 °C y 38 °C, este complejo es uno de los más reconocidos de Ecuador. Ofrece piscinas al aire libre con vista a las montañas, spa con tratamientos relajantes y un hotel para quienes deseen pasar la noche. Ideal para descansar y desconectarse del ruido citadino.

Están ubicados a 90 minutos de Quito con dirección al nororiente de la ciudad. En Google Maps tiene una puntuación de 4.6/5 y las mencionan especialmente por su limpieza, servicio y temperatura del agua. Parque Acuático El Tingo Ubicado a 30 minutos de Quito, en el Valle de Los Chillos, este complejo cuenta con 11 piscinas alimentadas por aguas volcánicas con propiedades medicinales. Además de zonas verdes, juegos infantiles y toboganes. Es un punto popular para quienes buscan diversión en familia.

Durante algunos feriados la entrada ha sido gratuita, lo que lo convierte en una opción económica. En Google Maps alcanza un puntaje de 4.4/5 y lo califican sobre todo por su amplitud y buen mantenimiento. Balneario Cununyacu Este complejo está conformado por siete piscinas alimentadas por vertientes naturales del Ilaló. Ofrecen aguas templadas con propiedades energizantes. El complejo incluye canchas deportivas y puestos de comida típica, lo que lo hace perfecto para un plan de día completo.

Se ubica a 25 minutos de Quito, en el valle de Tumbaco. Su puntuación es de 4.3/5 en Google Maps, destacado por su entorno natural y aguas relajantes. Se recomienda llevar efectivo ya que no siempre aceptan pagos mediante canales digitales. Termas de La Merced Sus aguas termales están enriquecidas con minerales como potasio, calcio y sodio, recomendadas para aliviar dolores articulares, estrés y problemas de la piel. Es un lugar ideal para quienes buscan bienestar físico y mental.

Se ubican en la parroquia La Merced, a 45 minutos de Quito. Su puntuación es 4.4 en TripAdvisor, sobre todo por su tranquilidad y los beneficios de las aguas termales para la salud. Aqua River Park Es un parque acuático temático ubicado en Guayllabamba. Los visitantes pueden disfrutar de un momento de relajación y naturaleza en estado puro. Cuenta con piscinas climatizadas, zonas de juegos infantiles, toboganes, senderos ecológicos, bicicletas, gastronomía variada.

En la plataforma TripAdvisor tiene una puntuación de 4.0/5 y destaca sus amplias instalaciones con distintas temáticas.

Ya sea que busque lujo, tradición o economía, Quito y sus alrededores ofrecen opciones para todos los bolsillos.