¿Cuándo será el próximo feriado en Ecuador?; así es el calendario para lo que queda del 2025

Por el feriado del 10 de Agosto se movilizaron turistas a diferentes partes del país.

Una vez que se termina el feriado por parte de la conmemoración del Primer Grito de Independencia en Ecuador el siguiente feriado será en octubre. Según el calendario de feriados que publicó el Ministerio de Turismo, Ecuador tiene 10 feriados nacionales durante el 2025.

Aún quedan cuatro feriados nacionales en este año y en el caso de Quito un feriado más por el 6 de diciembre. La Ley de Feriados establece que si el día libre cae entre miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes. Mientras que si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.

Los feriados que quedan a escala nacional en este año son:

9 de octubre, Independencia de Guayaquil. El día libre será el viernes 10 de octubre

2 de noviembre, Día de los Difuntos. El feriado será el martes 4 de noviembre.

3 de noviembre, Independencia de Cuenca. El día libre se une al feriado por el Día de los Difuntos y será el mismo lunes 3.