Fiestas Julianas en Guayaquil: Agenda para primer fin de semana de julio de 2026

Las fiestas julianas se inician con actividades en Guayaquil.

Las Fiestas Julianas en Guayaquil prometen eventos vibrantes, llenos de actividades y celebraciones culturales.

Este año, la ciudad conmemora su fundación con una agenda repleta de eventos para todo el mes.

El municipio de Guayaquil y la Prefectura del Guayas han organizado una variedad de actividades pensadas para todas las edades, asegurando que los ciudadanos puedan participar de manera gratuita.

La agenda destaca por su diversidad y busca reavivar el espíritu cívico que caracteriza a los guayaquileños.

Sábado 4 de julio

Desfile "Esto es Guayaquil". De 10:00 a 12:00 en la Playita del Guasmo.

De 10:00 a 12:00 en la Playita del Guasmo. Feria de Servicios Compartir Ciudadano, banda Municipal de Guayaquil. Desde las 10:00 en el Guasmo sur, cooperativa Pobladores Sin Tierra

Compartir Ciudadano, banda Municipal de Guayaquil. Desde las 10:00 en el Guasmo sur, cooperativa Pobladores Sin Tierra Clases de Zumba . A las 10:00 en la Plaza Guayarte.

. A las 10:00 en la Plaza Guayarte. Clases de lucha libre . De 10:00 a 12:00 en la Plaza Deportiva del Malecón del Salado.

. De 10:00 a 12:00 en la Plaza Deportiva del Malecón del Salado. Pregón Juliano. A las 12:00, en la Ciudadela Bolivariana.

A las 12:00, en la Ciudadela Bolivariana. Feria gastronómica. A las 15:00 en Villa España, Málaga primera etapa.

Domingo 5 de julio

Domingo de Arte: Clown en acción. De 11:00 a 12:00 en el auditorio de la Prefectura del Guayas.

De 11:00 a 12:00 en el auditorio de la Prefectura del Guayas. Media maratón de Guayaquil . Desde las 04:00, sale de la plaza de la Administración.

. Desde las 04:00, sale de la plaza de la Administración. Ruta Diversidad Juliana. De 09:00 a 16:30 en la Dirección de Inclusión Social, en la plaza del Artista.

De 09:00 a 16:30 en la Dirección de Inclusión Social, en la plaza del Artista. Programa Vive la Música Guayaquil , desde las 13:30 en el Parque Cultural Garza Roja.

, desde las 13:30 en el Parque Cultural Garza Roja. Desfile náutico - Fiesta de Bote Dragón. Desde las 09:00 en el Malecón del Salado.

Las fiestas julianas continuarán en la ciudad con actividades para toda la familia.