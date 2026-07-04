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Ecuador

Fiestas Julianas en Guayaquil: Agenda para primer fin de semana de julio de 2026

Una amplia cartelera cultural y gastronómica anima Guayaquil por las fiestas de fundación.

Las fiestas julianas se inician con actividades en Guayaquil.

Municiplidad de Guayaquil

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

04 jul 2026 - 07:00

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Las Fiestas Julianas en Guayaquil prometen eventos vibrantes, llenos de actividades y celebraciones culturales.

Este año, la ciudad conmemora su fundación con una agenda repleta de eventos para todo el mes.

El municipio de Guayaquil y la Prefectura del Guayas han organizado una variedad de actividades pensadas para todas las edades, asegurando que los ciudadanos puedan participar de manera gratuita.

La agenda destaca por su diversidad y busca reavivar el espíritu cívico que caracteriza a los guayaquileños.

Sábado 4 de julio

  • Desfile "Esto es Guayaquil". De 10:00 a 12:00 en la Playita del Guasmo.
  • Feria de Servicios Compartir Ciudadano, banda Municipal de Guayaquil. Desde las 10:00 en el Guasmo sur, cooperativa Pobladores Sin Tierra
  • Clases de Zumba. A las 10:00 en la Plaza Guayarte.
  • Clases de lucha libre. De 10:00 a 12:00 en la Plaza Deportiva del Malecón del Salado.
  • Pregón Juliano. A las 12:00, en la Ciudadela Bolivariana.
  • Feria gastronómica. A las 15:00 en Villa España, Málaga primera etapa.

Domingo 5 de julio

  • Domingo de Arte: Clown en acción. De 11:00 a 12:00 en el auditorio de la Prefectura del Guayas.
  • Media maratón de Guayaquil. Desde las 04:00, sale de la plaza de la Administración.
  • Ruta Diversidad Juliana. De 09:00 a 16:30 en la Dirección de Inclusión Social, en la plaza del Artista.
  • Programa Vive la Música Guayaquil, desde las 13:30 en el Parque Cultural Garza Roja.
  • Desfile náutico - Fiesta de Bote Dragón. Desde las 09:00  en el Malecón del Salado.

Las fiestas julianas continuarán en la ciudad con actividades para toda la familia.

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