Donald Trump confirma que planea reunirse nuevamente con Kim Jong-un este año

Trump amenaza con bombardear Omán por negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó formalmente su intención de mantener una nueva cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a finales de 2026.

El anuncio se dio desde la Casa Blanca, donde el mandatario aseguró a los periodistas que espera concretar el encuentro tras destacar la relación de respeto que sostiene con el líder norcoreano.

Aunque la Casa Blanca aún no ha fijado una agenda oficial, informes de medios internacionales señalan que la reunión podría coincidir.

Donald Trump viajará a Asia en noviembre, en el marco de la cumbre APEC.

Esta cita representaría el cuarto cara a cara en la historia de ambos líderes, pero el primero dentro de su segundo período presidencial en Washington.

Reducción de maniobras militares y tensión nuclear

Las declaraciones del presidente estadounidense ocurren pocos días después de que ordenara a las Fuerzas Armadas reducir el alcance de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur .

Trump justificó la decisión señalando que estos despliegues generan altos costos financieros.

El mandatario estadounidense prefiere mantener un clima propicio para la negociación con Pyongyang.

Durante su intervención, el mandatario también hizo referencia a la capacidad militar norcoreana.

Indicó que el régimen posee decenas de armas nucleares, por lo que considera indispensable mantener abiertas las vías de diálogo directo para estabilizar la región.