Fuerte lluvia sorprende a Guayaquil y deja calles inundadas este 17 de agosto

Una fuerte lluvia cayó la tarde de este lunes 17 de agosto de 2026 en Guayaquil. La precipitación sorprendió a los habitantes en medio de las altas temperaturas que se han registrado durante los últimos días en Ecuador.

La lluvia provocó una inundación en Socio Vivienda y acumulación de agua en sectores como Colinas de la Florida, Vía Perimetral, Juan Montalvo, Prosperina, Parque Industrial El Sauce y la avenida Luis Eduardo Robles, según reportes de Segura EP.

Equipos de Emapag e Interagua fueron desplegados para atender las novedades y revisar el funcionamiento de los sistemas de drenaje.

¿Por qué llovió en Guayaquil?

Segura EP explicó que las lluvias se produjeron por una condición anómala relacionada con el ingreso de humedad y condiciones provenientes del norte, asociadas a la Zona de Convergencia Intertropical.

Esto generó inestabilidad atmosférica y precipitaciones de diferente intensidad.

El Inamhi informó que también se detectaron lluvias en zonas de Esmeraldas y Manabí y advirtió que estos eventos podrían mantenerse durante las siguientes horas e incluso estar acompañados de tormentas eléctricas.