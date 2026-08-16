Huracán Lala, con vientos de 120 km/h, causó afectaciones en Hawái y trajo lluvias intensas

El ojo del huracán Lala rozó la parte sur de la Isla Grande de Hawái, mientras fuertes lluvias y vientos intensos azotaban, desde el sábado 15 de agosto de 2026, el este estado insular de Estados Unidos en el Pacífico.

"Las condiciones de huracán persistirán en la Isla Grande de Hawái durante la noche, con los vientos más fuertes esperados en las zonas de mayor altitud", señaló el Centro Nacional de Huracanes, advirtiendo que la costa sería golpeada por "olas grandes y peligrosas".

Lala se intensificó el sábado hasta convertirse en un huracán de categoría 1, generando vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

El huracán se acercó al condado de Hawái, que abarca la Isla Grande, y se emitió una advertencia de tormenta tropical para las otras siete islas principales del estado: Maui, Molokai, Kahoolawe, Lanai, Oahu, Kauai y Niihau.

Lala se acercó a unos 48 km al suroeste de South Point, en la Isla Grande, por la tarde, pero no tocó tierra.

El huracán Lala se alejó de la Isla Grande de Hawái a primera hora del domingo 16 de agosto, mientras fuertes lluvias y vientos intensos azotaban el estado estadounidense del Pacífico y las autoridades advertían de posibles inundaciones peligrosas.

La Isla Grande es la segunda más poblada del archipiélago, con 210 000 habitantes, detrás de Oahu, con más de un millón de personas.

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Las lluvias "provocarán inundaciones y devastaciones de tierra que amenazan la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado", advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Se reportaron cortes de electricidad que afectaron a más de 20 000 personas en Hawái la tarde del sábado, y las autoridades meteorológicas confirmaron "vientos dañinos y lluvias intensas" extendiéndose por la Isla Grande, famosa por el surf y el turismo.

El gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia el jueves. La Agencia Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) dijo que en la Isla Grande podrían presentarse precipitaciones de más de 60 centímetros y una marejada ciclónica con "olas peligrosas".

Un potente fenómeno de El Niño se ha formado en el centro del océano Pacífico ecuatorial, con temperaturas tan altas que la NOAA pronostica un 69% de probabilidad de "un evento histórico que superaría la intensidad de episodios anteriores de El Niño desde 1950", entre octubre y diciembre.

Los científicos advierten con la regularidad que el cambio climático, causado por la dependencia de la humanidad a los combustibles fósiles, ha aumentado la frecuencia e intensidad de eventos extremos.