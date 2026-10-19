Fuertes lluvias y tormentas afectan a varias provincias de Ecuador este lunes 19 de octubre

En Machala se registran indundaciones este lunes 19 de octubre debido a las fuertes lluvias.

Las lluvias de fuerte y muy fuerte intensidad continúan este lunes 19 de octubre de 2026 en varias provincias de Ecuador, especialmente en Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El organismo informó que las precipitaciones persistían en el Litoral, mientras que en Imbabura, Pichincha, Bolívar, Chimborazo y El Oro se registraban lluvias de menor intensidad.

La alerta advierte sobre tormentas eléctricas dispersas, acumulación de agua en zonas urbanas y posibles crecidas de ríos, principalmente en las provincias de la Costa.

¿Qué provincias tienen mayor riesgo por las lluvias?

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones más intensas se concentran en el interior de la región Litoral.

Las provincias con mayor afectación prevista son Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí, Guayas y El Oro.

En la Sierra, el Inamhi identifica mayor intensidad de lluvias en Pichincha y en sectores occidentales de Imbabura, Cotopaxi, Azuay y Loja.

El organismo también advierte sobre la posibilidad de deslizamientos de tierra y crecidas de cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí, Guayas, El Oro y las estribaciones occidentales de Azuay y Pichincha.

¿Puede caer granizo en Quito?

El pronóstico contempla posibles episodios de granizo en sectores puntuales de Quito, asociados a la formación de tormentas.

En la región Interandina también podrían registrarse descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.

El Inamhi señala que las condiciones meteorológicas podrían ocasionar acumulación de agua en viviendas, locales comerciales y vías, así como dificultades de circulación por anegamientos, caída de árboles y presencia de niebla.

¿Por qué se están registrando lluvias intensas?

Según el Inamhi, las condiciones están relacionadas con varios factores atmosféricos, entre ellos el ingreso de humedad desde el norte de la región, la convergencia de vientos en niveles bajos y las elevadas temperaturas de la superficie del mar.

El organismo también menciona el desarrollo de la fase cálida del fenómeno El Niño como uno de los factores que favorecen el episodio previsto.

Sin embargo, la presencia de estas condiciones no implica que todas las provincias experimentarán precipitaciones de igual intensidad.