Alerta roja por El Niño: Ecuador registra cerca de 400 eventos e inundaciones severas

Gestión de Riesgos mantiene 141 eventos abiertos por lluvias en medio de la alerta roja por El Niño.

Ante la inminencia del fenómeno de El Niño 2026-2027, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que, desde la declaratoria oficial de alerta roja hasta las 22:00 del 18 de octubre, el país contabiliza 395 eventos adversos por lluvias.

Del total de emergencias registradas, 141 eventos se mantienen abiertos y en proceso de atención permanente, mientras que 254 han sido cerrados tras las labores de respuesta interinstitucional.

Esmeraldas encabeza las inundaciones

El informe oficial detalla que la provincia de Esmeraldas concentra la mayor cantidad de emergencias activas a escala nacional, registrando graves inundaciones en múltiples cantones y comunidades:

Cantón Eloy Alfaro: Anegaciones críticas en la parroquia Anchayacu , además de comunidades en San Francisco de Onzole (Zancudo, Arenal, Pintor 1 y 2, Tangare y San Francisco) y Santo Domingo de Onzole (Capulí, Pambil, Colón y Santo Domingo).

Anegaciones críticas en la parroquia , además de comunidades en (Zancudo, Arenal, Pintor 1 y 2, Tangare y San Francisco) y (Capulí, Pambil, Colón y Santo Domingo). Cantón Esmeraldas: Zonas afectadas en la Isla Luis Vargas Torres , Isla Roberto Luis Cervantes e Isla Pianguapí .

Zonas afectadas en la , e . Cantón Muisne: Afectaciones registradas en la parroquia San Gregorio y recintos como San Pablo Las Delicias, Pailón, San Jacinto, Mono Manso, Mono Bravo, San José y San Salvador.

Otras provincias

Los Ríos, Bolívar, Guayas, Azuay, El Oro y Manabí también concentran reportes considerables de eventos abiertos debido al avance de la temporada invernal vinculado al fenómeno climático.

Monitoreo y canales de información oficial

Las autoridades mantienen activados los protocolos de vigilancia en todo el territorio nacional para mitigar los impactos del temporal.

El Gobierno Nacional recuerda a la ciudadanía que puede revisar el estado de las vías, alertas meteorológicas y la evolución de las emergencias a través del visor oficial del Gobierno del Ecuador en la plataforma Alístate Ecuador.