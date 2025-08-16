Naufraga gabarra en el cantón Durán este sábado 16 de agosto; tripulantes lograron salvarse

Gabarra naufragó a orillas del muelle del cantón Durán en la provincia del Guayas.

Una gabarra naufragó la tarde de este sábado 16 de agosto del 2025 a orillas del muelle del cantón Durán. Se desconocen las causas del siniestro.

La embarcación pertenecería a una empresa empacadora de la zona y al momento del percance transportaba mercadería cerca del muelle.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa como la embarcación cede al peso de la carga y se volteó completamente dejando caer cajas que empezaron a ser arrastradas por la corriente del río.

Los tripulantes lograron mantener el equilibrio y ponerse sobre el casco de la embarcación rápidamente y salvar sus vidas.

La gabarra empezó a hundirse a orillas del puerto ante la mirada atónita de quienes se encontraban en el lugar. El siniestro no dejó víctimas humanas solo daños materiales.