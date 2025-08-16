Fatal siniestro de tránsito en la vía Cuenca–Girón tras choque entre un bus y un vehículo
El Cuerpo de Bomberos de Cuenca trasladó al hospital a un hombre de 30 años con graves heridas por el choque, sin embargo, falleció.
Un vehículo quedó destrozado tras el impacto con un bus, este sábado 16 de agosto del 2025, en la vía Cuenca-Girón
16 ago 2025 - 13:34
Un trágico siniestro de tránsito se registró, este sábado 16 de agosto del 2025, en la vía Cuenca–Girón, a la altura del sector de Zhucay. Según el Cuerpo de Bomberos de Cuenca, una persona falleció.
Un bus y un automóvil se chocaron. Imágenes del accidente muestran la magnitud del impacto: la mitad del vehículo quedó completamente destrozada, mientras que el bus tuvo daños en la parte delantera.
La alerta ingresó al ECU 911 y fueron desplegados al lugar del accidente efectivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, quienes atendieron la emergencia.
Por el impacto, los organismos de socorro informaron que una persona resultó herida y fue trasladada de urgencia en una ambulancia hasta una casa de salud.
Sin embargo, los Bomberos de Cuenca confirmaron que debido a la gravedad de sus lesiones, el hombre de 30 años de edad falleció. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro
