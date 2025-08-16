Fatal siniestro de tránsito en la vía Cuenca–Girón tras choque entre un bus y un vehículo

Un vehículo quedó destrozado tras el impacto con un bus, este sábado 16 de agosto del 2025, en la vía Cuenca-Girón

Un trágico siniestro de tránsito se registró, este sábado 16 de agosto del 2025, en la vía Cuenca–Girón, a la altura del sector de Zhucay. Según el Cuerpo de Bomberos de Cuenca, una persona falleció.

Un bus y un automóvil se chocaron. Imágenes del accidente muestran la magnitud del impacto: la mitad del vehículo quedó completamente destrozada, mientras que el bus tuvo daños en la parte delantera.

La alerta ingresó al ECU 911 y fueron desplegados al lugar del accidente efectivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, quienes atendieron la emergencia.

Por el impacto, los organismos de socorro informaron que una persona resultó herida y fue trasladada de urgencia en una ambulancia hasta una casa de salud.

Sin embargo, los Bomberos de Cuenca confirmaron que debido a la gravedad de sus lesiones, el hombre de 30 años de edad falleció. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro