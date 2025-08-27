Gael Emilio Zúñiga Moya, niño de 5 años, desapareció en Cuenca desde el 20 de agosto del 2025

Gael Emilio, de 5 años, fue visto por última vez en el sur de Cuenca hace siete días.

Gael Emilio Zúñiga Moya, de cinco años de edad, desapareció el miércoles 20 de agosto del 2025 en Cuenca. Hace siete días su familia emprendió una intensa búsqueda por todo el Ecuador y en redes sociales.

De acuerdo a la información proporcionada por su familia, el pequeño fue visto por última vez el 20 de agosto en la avenida Primero de Mayo, al sur de Cuenca. Desde entonces se desconoce su ubicación.

Gael tiene los ojos y cabello color cáfe, mide apróximadamente 100 centímetros y tiene una contextura normal, detalla el portal de personas desaparecidas en Ecuador.

La Fiscalía General del Estado difundió este 27 de agosto la imagen y datos del menor de edad para intensificar su búsqueda en el país. De la misma forma, lo hizo el Municipio de Cuenca a través del Consejo de Seguridad Ciudadana.

Tras especulaciones e información falsa de que el niño había sido encontrado, su familia emitió un comunicado desmintiendo estas declaraciones y mensajes. En su cuenta de instagram, su tía Sofía Zuñiga agradeció el apoyo y confirmó que todavía no tenían información de la ubicación de Gael Emilio.

"Les quiero agradecer infinitamente por compartir la información de la desaparición de mi pequeño. En horas de la mañana, se difundió, de manera extraoficial, la versión de que ya habría sido localizado en otro país. Sin embargo, como famlia directa del menor no hemos confirmado esta información, aclaramos que la búsqueda continúa de manera activa", señaló Sofía a través de un video.

Las personas que tengan datos para ubicar al niño pueden comunicarse de forma gratuita y confidencial a 1800 DELITO (33 54 86) o por el correo electrónico: personas.desaparecidas@ministeriodelinterior.gob.ec