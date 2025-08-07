Un adolescente reportado como desaparecido en Perú fue hallado con vida en hospital de Ecuador

El adolescente de 14 años de edad viajó junto a su padre a Ecuador sin permiso de su madre.

El adolescente de 14 años fue reportado como desaparecido por su madre en Surco, Perú, el sábado 2 de agosto del 2025. La imagen del menor de edad se difundió en redes sociales y eso permitió ubicarlo.

Jhon Mikhael salió de Perú sin autorización de su madre. De acuerdo a los medios locales, él fue visto por última vez en el distrito de Surco en Lima tras salir de su casa para recoger un encargo.

Desde entonces, su madre desconocía su ubicación. El caso también fue investigado por el Ministerio de la Mujer de Perú, que esperaba el pronunciamiento del menor de edad para determinar las causas de su desaparición.

'Ma, no te preocupes'

El 5 de agosto del 2025 se difundió en redes sociales un video, donde aseguraba que se encontraba bien y confirmaba que estaba con su padre.

"Ma, te quería decir que no te preocupes tanto. Estoy bien. Yo tomé una decisión, quería estar con mi papá”, dijo el adolescente. Además aseguró que en unos días compraría un celular para comunicarse.

El video también se escuchó de forma fugaz a quien sería el padre de Jhon. “Bueno, si te quieres preocupar, preocúpate. Ya es tu problema”. Estas palabras generaron preocupación en su madre, Melissa Márquez, y empezó una búsqueda a nivel internacional para localizarlo.

Ubicado en hospital de Ecuador

Dos días después, el joven fue ubicado en el Hospital Dr. Publio Escobar Gomez de Colta, provincia de Chimborazo en Ecuador.

"El adolescente se encuentra ya en el Consulado de Perú en Cuenca, gracias a la inmediata acción policial. La Policía Nacional del Perú y Autoridades Peruanas estarán en la frontera para la recibirlo", confirmó la Embajada de Ecuador en Perú en su cuenta de X la tarde del 6 de agosto del 2025.

Sgeún información preliminar, el adolescente junto a su padre habrían utilizado documentos falsos porque no tenían el permiso de la madre para salir del país.

Medios peruanos confirmaron que el padre de Jhon Mikhael fue detenido porque la salid del joven no está registrada legalmente. Mientras que el adolescente llegó a su país cerca de las 19:00 del miércoles.